Киевляне отмечают День Днепра

Завтра, в воскресенье, на набережной столицы возле памятника основателям города - Кию, Щеку, Хориву и Лыбиди, продолжится празднование Дня Днепра.

Как передает «5-й канал», традиционно этот праздник отмечают в первую субботу июля, именно в разгар купального сезона.

В программе праздника - регата, музыкальные и детские представления и ярмарки декоративно-прикладного искусства. Все ради того, чтобы привлечь внимание к экологическому состоянию реки, воду из которой пьют 60% украинцев.

Кроме того, на День Днепра проводят конкурс красоты. Самые красивые киевлянки демонстрируют одежду молодых дизайнеров, национальные костюмы и водят хороводы. Лучшей из них достанется титул "Днепровская русалка-2006" и возможность отправиться в путешествие по Днепру.

В этом году День Днепра организаторы также соединили с праздником Ивана Купала, подготовив особенное полумистическое шоу при участии специально приглашенного шамана.

На празднование Дня Днепра столичная администрация выделила 200 тысяч гривен, еще столько же предоставили спонсоры, надеясь, что хотя бы в эти дни отдыхающие не будут загрязнять реку.