В Славянске на дне озера водолаз нашел сотни тел террористов
11:20, 25 июня 2014Общество
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Потери террористов в Славянске настолько велики, что они не знают, куда девать тела убитых, сообщил исполняющий обязанности начальника главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Александр Розмазнин.
фото REUTERS
Ранее СМИ сообщали о переполненых местных моргах, свежих могилах в лесополосах, а также массовом вывозе гробов в Россию. Теперь найдено массовое захоронение на дне озера, передает ТСН.ua.
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"В Славянске водолаз, обследуя озеро, наткнулся на несколько сотен трупов. Это - непохороненные сыновья российского "отечества". Вот таким образом они прячут тех боевиков. Это никому не известные братские могилы, которые заполняются боевиками из России, которые будут считаться без вести пропавшими", - отметил Александр Розмазнин, выступая в эфире одного из телеканалов (на видео - с 9 мин 25 сек).
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