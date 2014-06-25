В Славянске на дне озера водолаз нашел сотни тел террористов

Ранее СМИ сообщали о переполненых местных моргах, свежих могилах в лесополосах, а также массовом вывозе гробов в Россию. Теперь найдено массовое захоронение на дне озера, передает ТСН.ua.

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"В Славянске водолаз, обследуя озеро, наткнулся на несколько сотен трупов. Это - непохороненные сыновья российского "отечества". Вот таким образом они прячут тех боевиков. Это никому не известные братские могилы, которые заполняются боевиками из России, которые будут считаться без вести пропавшими", - отметил Александр Розмазнин, выступая в эфире одного из телеканалов (на видео - с 9 мин 25 сек).