В Донецке идентифицировали тела 33 российских террористов

Как пишет в своем «Твиттере» журналист Кристофер Миллер, об этом сообщил один из лидеров сепаратистов Александр Бородай.

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По его словам, тела погибших террористов отправят из местного морга в Ростов-на-Дону, где они будут похоронены.

Напомним, 27 мая пресс-служба Донецкой областной госадминистрации опровергла распространенную в СМИ информацию о захвате областного бюро судмедэкспертизы.