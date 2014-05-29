В Донецке идентифицировали тела 33 российских террористов
15:15, 29 мая 2014Политика
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В Донецке идентифицировали тела 33 российских террористов, которые воевали против украинских военных.
Из донецкого морга тела террористов отправят в Россию для захоронения / Reuters
Как пишет в своем «Твиттере» журналист Кристофер Миллер, об этом сообщил один из лидеров сепаратистов Александр Бородай.
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По его словам, тела погибших террористов отправят из местного морга в Ростов-на-Дону, где они будут похоронены.
Напомним, 27 мая пресс-служба Донецкой областной госадминистрации опровергла распространенную в СМИ информацию о захвате областного бюро судмедэкспертизы.
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