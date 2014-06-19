The New York Times: ООН представила детальный доклад о погибших в Украине

В статье Ника Камминга-Брюса под названием «ООН представила детальный доклад о погибших в Украине», опубликованной в газете The New York Times сообщается о том, что сотни людей были убиты и тысячи покинули свои дома в условиях роста насилия, отсутствия безопасности и преступности в восточных областях Украины, которые находятся под контролем пророссийских вооруженных групп.

С середины апреля были убиты 356 человек, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ООН по правам человека Джанни Магадзени в Женеве, во время представления последнего из ежемесячных докладов, сделанных группой ООН из 34 наблюдателей в Украине.

Бои между украинской армией и вооруженными группами в Донецкой и Луганской областях стали более регулярными и интенсивными, так как украинское правительство стремится возобновить контроль над регионом. В результате этого возросло количество жертв среди гражданского населения, сообщает ООН, отметив, что сепаратисты признали тот факт, что среди них есть чеченцы и другие выходцы с Кавказа.

Среди погибших 257 гражданских лиц и 86 украинских военнослужащих, в том числе 49 десантников, которые были убиты на прошлой неделе, когда сепаратисты сбили военно-транспортный самолет с помощью ракетного комплекса возле аэропорта в Луганске, сказал господин Магадзени. В докладе не было дополнительных сведений об остальных 13 жертвах.

«В Донецкой и Луганской областях, контролируемых вооруженными сепаратистами, преобладает чувство страха, если не ужаса. Там царит беззаконие», – сказал Джанни Магадзени, ссылаясь на случаи, когда людей убивали на контрольно-пропускных пунктах без всякой причины и когда членов вооруженных группировок в итоге расстреливали, так как они больше не хотели воевать.

«Эскалация преступной деятельности, в результате чего нарушаются права человека, больше не ограничивается нападением на журналистов, местных чиновников, государственных служащих и активистов гражданского общества», – говорится в отчете. «Похищения, задержания, акты жестокого обращения и пыток, убийства совершаются вооруженными группировками против широких слоев населения этих двух восточных регионов».

Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что в Украине более 34 тыс. перемещенных граждан. Большинство из них покинули Крым, где люди, которые говорят на украинском или не хотят изменить свое гражданство на российское, подвергаются дискриминации и запугиваниям, сказал Джанни Магадзени.

Наблюдатели сообщили: «Они в основном беспокоятся о своей безопасности -- люди прячутся в подвалах, чтобы скрыться от боевых действий, с ними агрессивно обращаются на контрольно-пропускных пунктах, они опасаются похищений, угроз и вымогательств, которые случаются все чаще».