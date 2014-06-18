В Краматорске приостановлена централизованная подача воды
09:29, 18 июня 2014Общество
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В Краматорске приостановлена централизованная подача воды.
В Краматорске приостановлено водоснабжение / ipnews.in.ua
Как сообщает «Краматорск.info», с 18 июня фильтровальная станция не сможет централизованно подавать воду в город из-за ее отсутствия.
Силами предприятий города будет организован подвоз воды автотранспортом и организованы точки раздачи ее возле школ.
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