Террористы в Донецкой области начали отбирать машины у мирных граждан

Как говорится в сообщении Главного управления (ГУ) МВД в Донецкой области, неизвестные завладели автомобилем марки Citroen Berlingo. По данному факту проводится проверка.

Читайте такжеВ Донецкой области эпидемситуация ухудшается, не работают 10 больниц

Кроме этого, как говорится в сообщении, люди в камуфляже отобрали автомобиль у жителя Красного Лимана. По информации милиции, неизвестные в камуфляжной форме, угрожая водителю автоматами, завладели грузовым автомобилем Мерседес Sprinter, принадлежащим одному из местных обществ с ограниченной ответственностью.

Кроме отобранных автомобилей, в Краматорске люди в камуфляжной форме ограбили мужчину. В ГУ МВД в Донецкой области сообщили, что в Краматорский райотдел обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что на улице возле дома на него напали трое неизвестных в камуфляжной форме, и угрожая оружием, завладели деньгами потерпевшего в сумме 10 тыс. грн.

По данному факту милиция возбудила дело по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса ("разбой"). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.