В КНУКиИ будут готовить информациологов-аналитиков по информационной безопасности

Ее целью является формирование содержания и методов обучения будущих специалистов, внедрения нового образовательного стандарта и включения его в мировой образовательный процесс.

Во время мероприятия экспертный совет рассмотрел пути приведения содержания образования будущих специалистов к современным реалиям и предложил ряд изменений по подготовке национальных кадров библиотечно-информационной отрасли. Были приняты решения модернизации учебных планов и подготовки информациологов-аналитиков, специалистов по информационной безопасности.

Инициатором создания экспертного совета стал почетный ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, который отметил, что назрела необходимость радикальной реформы подготовки национальных кадров библиотечно-информационной сферы.

«Мы видим информационные войны, их последствия. Мы в них, к сожалению, проигрываем. Если нас беспокоит будущее страны, мы должны радикально изменить ситуацию. Киевский национальный университет культуры и искусств уже в этом году начнет подготовку информациологов-аналитиков по информационной безопасности», – сказал Михаил Поплавский.

К обсуждению актуальных вопросов были приглашены известные как в Украине, так и за рубежом ученые, многие из которых, кстати, являются выпускниками КНУКиИ: доктор наук по социальным коммуникациям, заведующий отделом Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского Татьяна Гранчак, руководитель управления региональных и культурно-просветительской работы Министерства культуры Украины Лариса Никифоренко, доктор исторических наук в области библиотековедения, координатор программ отдела прессы, образования и культуры Посольства США в Украине Валентина Пашкова, кандидат исторических наук, заведующий отделом научной проработки документов Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского Олег Сербин, кандидат исторических наук, директор научной библиотеки Национального университета «Киево-Могилянская Академия» Татьяна Ярошенко и другие.