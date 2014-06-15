В Бердянске простились с десантником, который погиб в бою в Снежном

В Бердянске прощались с Сергеем Шерстневым. 25-летний десантник погиб в пятницу во время боя в Снежном Донецкой области. Там колонна бойцов Николаевской бригады воздушно-десантных войск попала в засаду террористов, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

На автоколонну напали неподалеку от границы. Боевики были вооружены крупнокалиберными пулеметами, БТРами и минометными установками. Украинцы, которые передвигались в рамках операции по блокированию линии границы, приняли бой. В ходе боевых действий погибло трое наших бойцов, еще двадцать шестеро ранены.

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Сергей Шерстнев записался добровольцем в ряды Вооруженных сил одним из первых в Бердянске. Гроб с его телом пронесли по одной из центральных улиц, похоронили десантника со всеми воинскими почестями.