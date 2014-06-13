В Киеве неизвестные ворвались в квартиру родителей ведущей 1+1
23:05, 13 июня 2014Общество
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Посреди белого дня неизвестные ворвались в квартиру родителей ведущей 1+1 Марички Падалко на улице Гончара в Киеве.
Неизвестные ворвались в квартиру родителей Марички Падалко / facebook
Об этом ведущая написала на своей странице в Фейсбук.
"Перевернули ВСЕ! На первый взгляд, что исчезло, непонятно, ибо полный беспорядок. Документы на месте. Возможно, искали деньги и драгоценности, но их не было. На фоне всех событий в стране, это, конечно, мелочь. Но когда рыщут в квартире твоего детства, это так отвратительно", - написала Падалко.
Ведущая сообщила, что на момент нападения родителей в квартире не было.
По словам Егора Соболева, нападавшие ничего не взяли, даже ноутбук.
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