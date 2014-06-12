В Днепропетровске задержан заместитель мэра по подозрению в хищении

Заместителя мэра - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровского горсовета Владимира Лысого подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык.

По его словам, в частности чиновник подозревается в хищении 13 млн грн, выделенных на ремонт и эксплуатацию дорог в Днепропетровске. Кроме того, руководитель Департамента ЖКХ причастен к незаконным схемам проведения тендеров на работы, где победителями признавались фиктивные фирмы.

Олийнык отметил, что злоупотребления заместителя городского головы были разоблачены после проведения аудита коммунальных предприятий областного центра за период 2012-2014 гг. Уголовное производство открыто следственным управлением финансовых расследований Миндоходов в Днепропетровской области по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Читайте такжеВ Киеве назвали один из путей преодоления коррупции в сфере коммунального имуществаОн также сообщил, что согласно результатам финансовых расследований, в Днепропетровске разворовывается от 30% до 50% средств городского бюджета на капитальные расходы - до 1 млрд грн.

Олийнык также отметил, что подобный аудит будет проведен во всех управлениях и предприятиях, которые имеют отношение к освоению государственного или местных бюджетов.

Он также сообщил, что в целом на Днепропетровщине «нагло разворовывалось 30-55% бюджетных средств».

«100% средств, кроме социально защищенных статей, в области распределялись неправильно и мы сломаем эти схемы - обратной дороги не будет», - отметил Олейник.

По его словам, вчера в Днепропетровске было проведено 26 обысков у должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства. Также был задержан руководитель одной из коммерческих структур, причастный к незаконному проведению тендеров в сфере ЖКХ.