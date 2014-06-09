Взрыв в Николаеве: Следствие рассматривает версию умышленного убийства

Об этом николаевским журналистам сообщил начальник Николаевского городского управления милиции Валерий Коба, передает корреспондент НикВестей с места событий.

По его словам, из-под завалов достали тело женщины, на шее которой был обмотан шнур от утюга и шнур от зарядного устройства для мобильного телефона. Кроме того, в квартире пострадавшей был оторван газовый шланг.

Как отметил главный милиционер города, пострадавший мужчина, которого госпитализировали в БСМП, был гостем жительницы Николаева, которая приехала с заработков из Москвы.

Как отмечали очевидцы, сразу после взрыва этот мужчина с криком «Вы все равно здесь все подохнете» выбежал из подъезда и пытался избавиться от СИМ-карты.

Как утверждает Валерий Коба, в руках у подозреваемого был мобильный телефон погибшей.

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Расследование по делу будет проходить под непосредственным контролем прокурора Николаевской области Роман Забарчука.

Напомним, что сегодня утром, 9 июня, около 5:00 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Молодогрардейская, 28. Взрыв случился на двух верхних этажах первого подъезда дома.