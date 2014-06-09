СМИ: После взрыва в Николаеве из подъезда выбежал мужчина со следами серебрина на теле

Об этом сообщает городской сайт НикВести.

Согласно рассказу очевидцев, сразу после взрыва некий мужчина с криком "Вы все-равно здесь все подохнете" выбежал из подъезда, после чего его увезли в больницу. Со слов свидетелей, на теле обгоревшего мужчины были следы серебрина – взрывчатого вещества, которое используется для изготовления петард.

Одна из жительниц по имени Нина рассказала журналистам о том, что мужчина, выбежавший из дома сразу после взрыва, арендовал квартиру на 5 этаже. К слову, по мнению спасателей, именно там и находится эпицентр взрыва. Жительница также уверяла СМИ, что этот человек пытался выкинуть сим-карту из собственного телефона.

Читайте такжеИз разрушенного взрывом дома в Николаеве эвакуировали 54 человекаНа 4 же этаже, где в данный момент сосредоточены основные завалы, никто не жил. Жители рассказывают, что там проводился ремонт.

Женщина, живущая на 3 этаже заверила журналистов в том, что сразу после взрыва видела серо-кофейный дым и не почувствовала никакого запаха газа.

По словам местных жителей, хозяйка квартиры, где предположительно прогремел взрыв, недавно вернулась из Москвы, где была на заработках, а пострадавший мужчина, которого уже госпитализировали в БСМП, был ее гостем.

Видео Преступности.нет.

Видео НикВести.