Симферополь отметил день города потасовкой за кусок пирога и матрешками по 400 грн

Столица оккупированного Россией Крыма отметила юбилей. Симферополю исполнилось 230 лет, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Центр города заполнили лотки с российскими сувенирами. Продавцы приехали с ними аж из Подмосковья. Матрешки, кокошники и кружки с изображением Путина, прокурорши Крыма и "зеленых человечков" разбирали не весьма активно.

Симферопольцев отпугивали цены. Как оказалось, крымчане не готовы выкладывать по 300-400 грн за кокошник или матрешку. Чашки с Путиным по 100 грн тоже почти не покупали.

Читайте такжеРоссия умоляет украинцев отдыхать в КрымуЗато за бесплатное угощение симферопольцы устроили потасовку. За куском пирога, изготовленного ко Дню города, выстроилась длиннющая очередь.

Сдерживать натиск толпы пытались местные казаки. Делали это с характерной русской "вежливостью": "Что вы уже туда ложитесь? Что, самые голодные, что ли?".