Автобус с украинцами, попавший в ДТП в Польше, перевернулся до столкновения с другим автомобилем - полиция

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь полиции Опольского воеводства Мажена Гжегорчик.

"Микроавтобус перевернулся, и ударил автомобиль, который занимается техническим обслуживанием магистрали. В результате 7 человек погибли на месте. В целом 6 получили повреждения, трое в тяжелом состоянии были доставлены в больницы", - сказала она.Читайте такжеСостояние двух украинцев, пострадавших в ДТП в Польше, тяжелое - консульство

Гжегорчик отказалась предоставить дополнительные детали, заметив, что полиция и прокуратура еще работают на месте аварии.

По ее словам, авария произошла на магистрали А4 в направлении Катовице, и создала серьезные проблемы в движении.

Пресс-секретарь пожарной службы в Опольском воеводстве Адам Янюк сказал УНИАН, что на место аварии прибыли пять пожарных машин, четыре бригады скорой помощи и два вертолета, которыми пострадавшие были доставлены в больницы.

По словам Янюка, спасателям пришлось срезать крышу микроавтобуса, которая боком ударилась в автомобиль технической службы и придавила пассажиров, которые были внутри. "Большая часть пассажиров оказались прижатыми этой крышей, другая часть вместе с креслами вылетели наружу", - сказал он.Читайте такжеВ Польше разбился украинский автобус: погибли 7 человек (фото)

Как сообщал УНИАН, в ДТП погибли семь граждан Украины и четверо были доставлены в больницы. Две украинки находятся в отделении интенсивной терапии. По неофициальной информации, в микроавтобусе ехали украинцы, которые живут и работают в Чехии.