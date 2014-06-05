В Александрии уволили главврача - или за государственный флаг, или за то, что не брала деньги с пациентов

Женщина уверяет, что потеряла работу из-за того, что приказала поднять над главным корпусом больницы государственный флаг, сообщает ТСН.

Главврач Оксана Перевозниченко 9 марта приказала поднять над больницей государственный флаг - в поддержку акции "Единая Страна".

Руководство города заставило его снять. Такой приказ возмутил медиков. Они начали жаловаться на горячую линию в облгосадминистрацию, но получили обратный результат - главного врача уволили, еще нескольким сотрудникам пригрозили.

Читайте такжеСМИ: Ялтинских выпускников заставляют писать объяснительные за гимн УкраиныВ мэрии Александрии обвинения в политической расправе отвергают. По заключению фининспекции, главный врач отказывалась брать деньги за лечение пациентов из других городов и этим нанесла государству убытки.

В то же время, уволенная главврач больницы считает это лишь поводом и обвинений не признает, ведь по закону она и не должна была брать деньги с пациентов за обслуживание в государственной больнице.

Сейчас Перевозниченко обратилась в суд.