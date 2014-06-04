На Львовщину на реабилитацию приехали шахтеры, подвергшиеся пыткам в Донецке

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Только что встретили шахтеров из Донбасса, которых мы пригласили во Львов на отдых. Желаем им хорошей реабилитации и отдыха на Львовщине. Благодарю всех, кто с энтузиазмом и жертвенностью помог в организации. Благодарю облгосадминистрацию, гостиницу «Женева» и другие гостиницы, которые готовы были принять, обыкновенных жителей Львовщины за помощь и поддержку людей», - подчеркнул Садовый.

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Два шахтера, один из которых приехал с семьей, будут отдыхать и проходить реабилитацию в курортном городе Трускавце.

Напомним, шахтеров на оздоровление на Львовщину городской голова Садовый пригласил во время прямого эфира в ток-шоу «Шустер Live».