Во Львове не работают почти все трамвайные маршруты

Во Львове сегодня из-за обрыва контактной сети не работают 10 из 11 трамвайных маршрутов города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, из-за обрыва контактной сети на улице И.Франко, примерно с 7.30 прекращено движение трамваев. Не работают все трамвайные маршруты города, кроме маршрута №6. На месте обрыва работают аварийные бригады.

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