28-31 мая выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА-ЛЕТО» в Киевском Дворце Спорта
Какие бы сюрпризы не преподносила нам погода, выставка-ярмарка товаров легкой промышленности - это возможность порадовать себя и своих близких обновами и быть готовыми к любым погодным капризам.
Выставка-ярмарка "Сезон ВЕСНА" работает в Киевском Дворце Спорта со среды
(28 мая) по субботу (31 мая) включительно.
Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует своим разнообразием:
мужская, женская и детская одежда;
изделия из меха кожи;
сезонная обувь;
недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;
детская одежда и обувь;
кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)
сезонные головные уборы;
трикотаж;
постельное белье, домашний текстиль;
парфюмерия;
косметика;
бижутерия;
огромное количество разнообразных мелочей для дома.
На выставке без труда можно пополнить свой гардероб модными аксессуарами – сумкой, шляпкой, шарфом или косынкой.
Большое внимание на выставке уделено товарам мужского ассортимента: кожаные куртки, модные в этом сезоне, классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, и трикотажа украинского, польского, турецкого производств.
Женщины, которые отдают предпочтение классическому стилю и натуральным тканям, не останутся равнодушны к качеству и ексклюзивности моделей современных украинских производителей.
На выставке-ярмарке широко представлена сезонная обувь - новинки летних коллекций, а так же распродажи зимней и весенней обуви.
Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.
На открытой площадке перед Дворцом спорта в эти дни развернута экспозиция выставки
“Зелений ярмарок».
Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.
Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.
Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70