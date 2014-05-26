28-31 мая выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА-ЛЕТО» в Киевском Дворце Спорта

Какие бы сюрпризы не преподносила нам погода, выставка-ярмарка товаров легкой промышленности - это возможность порадовать себя и своих близких обновами и быть готовыми к любым погодным капризам.

Выставка-ярмарка "Сезон ВЕСНА" работает в Киевском Дворце Спорта со среды

(28 мая) по субботу (31 мая) включительно.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует своим разнообразием:

мужская, женская и детская одежда;

изделия из меха кожи;

сезонная обувь;

недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

детская одежда и обувь;

кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки и так далее)

сезонные головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

огромное количество разнообразных мелочей для дома.

На выставке без труда можно пополнить свой гардероб модными аксессуарами – сумкой, шляпкой, шарфом или косынкой.

Большое внимание на выставке уделено товарам мужского ассортимента: кожаные куртки, модные в этом сезоне, классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, и трикотажа украинского, польского, турецкого производств.

Женщины, которые отдают предпочтение классическому стилю и натуральным тканям, не останутся равнодушны к качеству и ексклюзивности моделей современных украинских производителей.

На выставке-ярмарке широко представлена сезонная обувь - новинки летних коллекций, а так же распродажи зимней и весенней обуви.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

На открытой площадке перед Дворцом спорта в эти дни развернута экспозиция выставки

“Зелений ярмарок».

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое. Приходите на ярмарку и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua