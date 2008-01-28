Национальный флаг Украины празднует день рождения
10:29, 28 января 2008Общество
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В 1992 году его утвердила ВР
Ровно шестнадцать лет тому назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг Национальным Флагом Украины.
Государственный Флаг - один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет государства. Флаг Украины имеет вид двух горизонтальных полос синего и желтого цвета. В августе 2004 года Президент Леонид Кучма подписал указ об установлении Дня государственного флага Украины, который празднуют 23 августа.
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