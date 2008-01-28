Тимошенко обещает ипотеку без первого взноса под 4-6%

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обещает обеспечить украинские семьи возможностью брать кредит на жилье без первого взноса и под 4-6% годовых.

"Все, что я обещала людям до выборов, я выполню это. Чтобы каждая работающая и имеющая доход семья через государственное ипотечное учреждение могла получить кредит на 25-30 лет под покупку жилья без первого взноса и на 4-6% годовых", - заявила она в воскресенье в интервью телеканалу ICTV.

Тимошенко также пообещала, что в ближайшее время правительство разработает программу для малых и средних предпринимателей.

Кроме того, премьер отметила, что параллельно правительство начнет выполнение программы по перестройке жилых микрорайонов.