Тимошенко обещает ипотеку без первого взноса под 4-6%
00:03, 28 января 2008Общество
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...и перестроить жилые микрорайоны
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обещает обеспечить украинские семьи возможностью брать кредит на жилье без первого взноса и под 4-6% годовых.
"Все, что я обещала людям до выборов, я выполню это. Чтобы каждая работающая и имеющая доход семья через государственное ипотечное учреждение могла получить кредит на 25-30 лет под покупку жилья без первого взноса и на 4-6% годовых", - заявила она в воскресенье в интервью телеканалу ICTV.
Тимошенко также пообещала, что в ближайшее время правительство разработает программу для малых и средних предпринимателей.
Кроме того, премьер отметила, что параллельно правительство начнет выполнение программы по перестройке жилых микрорайонов.
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