Город Яремча переименовали

Ивано-Франковский областной совет принял решение об изменении нынешнего названия города Яремча историческим – Яремче.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на ІІІ сессии Ивано-Франковского облсовета было принято решение «О переименовании названия города Яремча». Депутаты облсовета в соответствии с Конституцией Украины, Законом «О местном самоуправлении в Украине», результатами референдума территориальной общины города Яремча и решением Яремчанского местного совета, с целью восстановления исторической достоверности решили поддержать волеизъявление территориальной общины относительно «переименования города областного значения Яремча его историческим названием - Яремче».

Депутаты также «ходатайствовали перед Верховной Радой Украины относительно переименования города областного значения Яремча Ивано-Франковской области в город Яремче».