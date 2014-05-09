Польша упростила визовый режим для украинских туристов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, такая договоренность была достигнута во Львове во время украинско-польских консультаций по консульско-правовым вопросам на уровне руководителей консульских служб внешнеполитических ведомств Украины и Республики Польша Андрея Сыбиги и Марека Цесельчука.

В частности, начиная с 15 мая этого года, граждане Украины, которые уже имели краткосрочные визы с целью туризма, смогут получить однолетнюю многократную визу, а граждане, которые обращаются за шенгенской визой впервые, будут получать полугодовую двукратную визу.

Также Польшей принято решение о максимальном упрощении выдачи виз лицам, переселенным с территории Польши и их потомкам на основании Соглашения между Польским комитетом национального освобождения и правительством УССР относительно эвакуации польских граждан с территории СССР и украинского населения с территории Польши от 9 сентября 1944 года, в случае подачи каких-либо подтверждающих факт переселения документов. Отмеченные лица могут хлопотать о получении двухгодичных виз (в случае отсутствия визовой истории) и пятилетних виз (в случае ее наличия) вместе с сопровождающим лицом/опекуном/родственником, отметили в МИД.

Кроме того, в ходе консультаций сторонами окончательно согласован текст проекта Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Польша о правилах местного приграничного движения.

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Проектом соглашения предусматривается: установление 90-дневного срока пребывания в пределах приграничной зоны с даты каждого въезда; отмена платы за оформление разрешений на пересечение границы для граждан Украины во второй раз и следующие разы; исключение из перечня требований для граждан Украины при пересечении границы в рамках МПР наличия страхового полиса; включение в перечень дополнительных населенных пунктов, которые входят в пределы 30-ти километровой зоны, которые не были включены в перечень раньше, проинформировали в МИД.

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