Харькову нужен особый статус

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН разработал проект закона «Об особом статусе города Харьков».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Законопроект разработан с целью приведения законодательства Украины в соответствие с Европейской Хартией местного самоуправления и Рекомендаций Совета Европы №48 (1998), 102 (2001) относительно местной и региональной демократии в Украине.

В сообщении говорится, что данный закон определяет особый статус Харькова по таким параметрам: бывшая столица Украины; второй город по численности населения; крупнейший индустриальный центра страны; областной центр; центр приграничной территории; центр юридической и авиационной науки; центр инновационной деятельности; центр еврорегиона, созданного на границе с Россией. Закон определяет особенности определения исполнительной власти и местного самоуправления в городе согласно Конституции Украины и законов Украины.

Среди прочего, в проекте определены правовые, экономические, социальные и организационные положения деятельности по обеспечению мостостроительства, реконструкции дорог, благоустройства города. В документе предлагается решение таких основных проблем, как преодоление бедности, тарификация жилищно-коммунальных услуг, регулируются вопросы ценообразования и пр.

На 28 января в Харькове уже запланировано общественное обсуждение законопроекта, в котором, кроме инициатора закона А.ФЕЛЬДМАНА, будут участвовать экономисты, политологи, представители общественных организаций.