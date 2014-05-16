Под Киевом неизвестные с оружием, символикой ПС и георгиевскими лентами захватили базу отдыха

Еще две недели назад неизвестные захватили базу отдыха: они там жили, отдыхали и, как они сами утверждают, тренировались. Мужчины не смогли объяснить, откуда у них оружие и кто позволил проводить такие тренировки. За это время неизвестные напрочь раскурочили базу отдыха, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вооруженные молодые люди просто ворвались на базу. Мужчины крепкого телосложения заявили, что они - новые владельцы. Всюду будто намеренно оставляли узнаваемую символику: здесь и удостоверение самообороны, и желто-голубая лента. Очевидцы утверждают, что захватчики всяческим образом пытались продемонстрировать свою причастность к "Правому сектору": пригнали машину с соответствующей символикой, всюду развесили флаги.

На две недели они как полноценные собственники поселились на базе отдыха. Все это время компания чувствовала себя как дома: простреленные окна, полный беспорядок в комнатах, личные вещи. Мужчины заняли все свободные помещения. Алкоголь, говорят свидетели, лился рекой. Выстрелы звучали постоянно. Милиция, уверяют сотрудники, это знала, но долго не действовала.

Читайте такжеБоевики "ДНР" захватили инкассаторский автомобиль с зарплатой бюджетников и шахтеровАлексей называет себя родственником преемника покойного владельца заведения. Говорит, что пока переоформляли документы, базу отдыха захватили неизвестные. Задержанные объясняют, что приехали потренироваться, чтобы поехать на Восток, страну защищать. У них обнаружили 3 автомата, 2 пистолета, лук, порох и уйму патронов. Злоумышленников милиция задержала лишь через две недели после нападения.

Задержали 13 человек, из них - две девушки. Базу "накрыли" только тогда, когда внимание привлекла громкая стрельба. Интересно, что на камуфляжах задержанных развевается и георгиевская лента

Официальные представители "Правого сектора" такому количеству своей символики только удивляются. Организация, мол, никак к этому не причастна. Кто ею прикрывается, выяснят. Нынешние владельцы заведения уверены, что такими комбинациями символики рейдеры прикрылись, чтобы запутать следы. Это не отрицают и правоохранители. Мол, сейчас изучают документы всех сторон. Впрочем, от наказания за незаконный оборот оружия им уже не откреститься. А это - от 3 до 7 лет лишения свободы.