Пресс-конференция по случаю открытия ТРЦ «ПОРТ-СИТИ» в Луцке

В пятницу,16 мая 2014 года в 15 часов состоится пресс-конференция по случаю открытия торгово-развлекательного центра «ПОРТ-СИТИ» в г. Луцк (Волынская область). Мероприятие состоится в помещении ТРЦ «ПортCity» по адресу: г. Луцк, ул. Сухомлинского, 1 (сбор у центрального входа).

В пресс-конференции принимает участие ОЛЕКСЮК Игорь, директор ТРЦ «ПортCity», который поделится интересной информацией и даст ответы на все вопросы, которые могут интересовать общественность, вокруг открытия этого крупнейшего ТРЦ г. Луцк, и одного из крупнейших ТРЦ Украины.

ТРЦ «ПортCity» можно бесспорно назвать наилучшим и самым современным ТРЦ г. Луцка и Западной Украины. Комплекс имеет подземный и наземный паркинги, расположен рядом с центром города и имеет прекрасную транспортную доступность.

Аккредитация: Галина Химчик, (067) 361 50 89

ТРЦ «ПортCity» расположился в наиболее густонаселенном микрорайоне города Луцка, по адресу Сухомлинского, 1.ТРЦ «ПортCity» объединяет под одной крышей уже существующий гипермаркет «Там Там», торговую галерею, фуд-корт, кинотеатр «Premier City», боулинг клуб «Strike City», детский развлекательный центр «FigliMigli» и многофункциональную арену «GeneratorCity». Управляющая компания: ООО «Порт Сити Групп».

Интересные факты об объекте:

Общая площадь объекта: 54 000 м. кв.

Площадь ТРЦ с паркингом: 50 890 м. кв.

Арендная площадь: 27 000 м. кв.

Роллердром: 2 000 м. кв.

Кинотеатр: 4 зала

Боулинг: 12 дорожек

Детский развлекательный центр: 60 видов развлечений

Отдых: 10 заведений питания

Магазины: свыше 115

Количество работников: 1200 чел.

Паркинг: подземный - 200 машиномест, наземная - 200 машиномест.

Для посетителей ТРЦ «ПортCity» будет открыт в субботу, 17 мая 2014 г.