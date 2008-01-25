В Киеве поставят памятник Высоцкому

Шевченковская районная в г. Киеве государственная администрация инициирует установление на территории района памятного знака артисту Владимиру Высоцкому.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Шевченковской РГА.

В сообщении отмечается, что идея установления этого памятника принадлежит председателю района Виктору ПИЛИПИШИНУ.

Руководство района отмечает, что за многие годы столица так и не смогла достойно почтить память всенародного любимца, несмотря на то, что исторические корни Высоцких находятся в Украине. Его личная судьба и судьба его семьи тесно связана с Киевом и с Шевченковским районом.

В столице тогда еще советской Украины в разные времена по ул. Воровского, в Чеховском переулке и ул. И.Франко проживали дедушка и бабушка В.Высоцкого, его дядя Алексей. С Шевченковским районом связана история любви юного В.Высоцкого и актрисы театра имени Леси Украинки Изольды Жуковой, которая стала его первой женой, отмечает пресс-служба района.

Памятник В.Высоцкому предлагается установить в месте, связанном с жизнью поэта, например, в сквере на Львовской площади. В ближайшее время будет проведен конкурс на лучший проект будущего монумента.

„Мы призываем деятелей культуры, ученых, скульпторов, архитекторов, представителей СМИ, государственных деятелей, всех киевлян, кому близко творческое наследие Владимира Высоцкого, не остаться равнодушными и поддержать этот благородный замысел”, – сказал В.ПИЛИПИШИН

*** В.Высоцкому 25 января должно было исполниться 70 лет.