СМИ: из-под завалов дома в Николаеве извлекли тело
01:29, 13 мая 2014Общество
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Из-под завалов дома в Николаеве, в котором произошел взрыв, извлекли тело погибшей
Из-под завалов дома в Николаеве извлекли тело женщины
Около 19:10 спасателям удалось извлечь тело погибшей, оно находится на площадке перед домом, сын погибшей уже опознал тело, сообщают Новости Николаева.
Сейчас тело готовят к экспертизе.
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Кроме того, сотрудники ГосЧС, обследовавшие поврежденный подъезд, сообщили, что в результате взрыва полностью уничтожено 18 квартир.
Всего в подъезде 40 квартир — по 4 на каждом этаже. 18 из них полностью уничтожены взрывом. Остальные частично или в значительной мере повреждены.
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