СМИ: из-под завалов дома в Николаеве извлекли тело

Около 19:10 спасателям удалось извлечь тело погибшей, оно находится на площадке перед домом, сын погибшей уже опознал тело, сообщают Новости Николаева.

Сейчас тело готовят к экспертизе.

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Кроме того, сотрудники ГосЧС, обследовавшие поврежденный подъезд, сообщили, что в результате взрыва полностью уничтожено 18 квартир.

Всего в подъезде 40 квартир — по 4 на каждом этаже. 18 из них полностью уничтожены взрывом. Остальные частично или в значительной мере повреждены.