В Житомире суд отпустил под залог педофила, "промышлявшего" в местном парке

Как передает корреспондент УНИАН, Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области сообщает, что правоохранители разоблачили жителя областного центра, который осуществлял распутные действия по отношению к малолетним мальчикам. Сейчас ему объявлено о подозрении, продолжается расследование уголовного производства.

В милицию обратилась житомирянка, которая сообщила, что неизвестный мужчина в местном парке совершил распутные действия по отношению к ее сыну. По словам женщины, она случайно узнала об этом от собственного ребенка и сразу обратилась в милицию.

Оперативники, проведя соответствующие мероприятия, выяснили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель областного центра.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина знакомился в городском парке с мальчиками. Предлагал им купить сладости или другие желаемые для них вещи и таким образом входил в доверие к детям. Впоследствии заманивал детей в безлюдное место, где и осуществлял распутные действия. Мужчина сознался в совершенном, в настоящее время среди пострадавших трое мальчиков до 14 лет.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины назначен ряд специальных экспертиз. Учитывая тяжесть и резонансность преступления, мужчине была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Совершение развратных действий по отношению к малолетнему лицу наказывается лишениям свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как стало известно УНИАН из других источников, злоумышленника задержали 6 мая, однако Королевский районный суд Житомира на прошлой неделе отпустил его под залог почти в 49 тыс. гривен.

Расследование продолжается.