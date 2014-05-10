Украина откроет финал Евровидения-2014

"С одной стороны, это так престижно - открывать такое грандиозное шоу как Евровидение, а с другой стороны - очень волнительно. Но я надеюсь, что № 1 станет для меня счастливым", - сказала Яремчук, комментируя итоги полуфинала песенного конкурса, сообщает 5 канал.

Всего за победу в финале песенного конкурса Евровидение-2014 будут бороться представители 26 стран.

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Конкурсанты будут выходить на сцену в следующем порядке: Украина, Беларусь, Азербайджан, Исландия, Норвегия, Румыния, Армения, Черногория, Польша, Греция, Австрия, Германия, Швеция, Франция, Россия, Италия, Словения, Финляндия, Испания, Швейцария, Венгрия, Мальта, Дания, Нидерланды, Сан-Марино и Великобритания.