В Киево-Печерской Лавре десять раз ударили в колокол в память о жертвах Великой Отечественной войны

Об этом в комментарии УНИАН сообщил наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

"В память о жертвах Великой Отечественной войны, о воинах, которые отдали жизнь за нашу землю, за наш народ, сегодня мы десять раз ударили в колокол на лаврской колокольне», - сказал митрополит Павел.

Наместник Лавры отметил, что ни в одной украинской семье не обошлось без жертв во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня на литургиив Киево-Печерской Лавре мы молились об упокоении душ тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Эти люди не разделяли друг друга на национальности, не делили по языку. Они защищали Родину, чтобы лучше нам жилось. Они самоотверженно сражались и не пощадили своей жизни, защищая родную землю, борясь за свободу Родины, за своих детей и будущие поколения. Мы не должны забывать этот день. Огромное количество крови пролито, положены миллионы человеческих душ. В Лавре каждый день мы поминаем «всех вождей и воинов на поле брани живот свой положивших, и в междоусобной брани в наши дни погибших». Мы помним и просим всех помнить этот день», - сказал митрополит Павел.