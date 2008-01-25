Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приглашает всех заинтересованных партнеров к участию в перспективных инвестиционных проектах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Давосе (Швейцария) на пресс-конференции по итогам двух дней работы Всемирного экономического форума.

Глава государства заверил, что сегодня Украине есть что предложить деловым кругам мира. "Украина не с пустым портфелем приехала в Давос", - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что сегодня Украина проводит очень "активную экономическую политику, которая дает возможность для прекрасного диалога с бизнесом". Он привел примеры перспективных инвестиционных проектов для иностранного бизнеса, среди которых, в частности, есть проекты, которые касаются подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году. "Это прекрасное поле для развития конкретных проектов и инвестиций", – сказал он.

Глава государства сообщил, что Украина может предложить много объектов для приватизации. "Этот проект приватизации объектов сегодня политически формируется и будет представлен в ближайшее время", – заявил президент. В частности, по его словам, речь идет о таких предприятиях, как КГОКОР, а также интересно предложение по приватизации ОАО "Укртелеком". "Вокруг этих проектов, этих замыслов сегодня ведется основная дискуссия с бизнесом, который хотел бы работать в Украине", – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также пригласил представителей деловых кругов к сотрудничеству в энергетической сфере. "Мы говорим о ряде проектов, которые могут вызвать мировой интерес. Речь идет и о проекте транспортировки каспийской нефти в страны ЕС, и о развитии нового нефтеперерабатывающего завода на территории Украины, который бы работал на каспийской нефти, развитии нефте- и газопроводов", – отметил он.

В.ЮЩЕНКО также заверил, что в Украине стабильная политическая ситуация. "В Украине завершились досрочные парламентские выборы, сформирован парламент, большинство, правительство. Второй раз за последние три года Украина подтверждает: несмотря на все противоречия, которые могут быть в украинской политике, мы имеем такие основы демократии, которые дают возможность демократическим способом разрешить любой политический конфликт. Это также чрезвычайно важно", – сказал Президент.