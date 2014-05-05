Минобразования: Аттестаты для крымских выпускников напечатаны и доставлены на полуостров
Министр образования и науки Украины уточнил, что эти аттестаты не будут выдаваться так называемым Министерством образования Крыма.
Аттестаты для выпускников 9-х и 11-х классов в Крыму напечатаны и доставлены на полуостров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Квит во время брифинга в Кабинете министров.
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"Что касается аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов из АР Крым, эти аттестаты уже напечатаны и завезены в Крым", - отметил министр.
Квит уточнил, что эти аттестаты не будут выдаваться так называемым Министерством образования Крыма.
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"Они будут выдаваться районными отделами образования. Общее количество этих аттестатов - 4820", - добавил министр.
Напомним, в марте Россия аннексировала украинский Крым.