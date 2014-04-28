Запорожский УБОП проводит спецоперацию в областной клинической больнице

Информацию об этом УНИАН официально подтвердили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Действительно, мужчины в масках, которые сейчас находятся на территории Запорожской областной клинической больницы, - сотрудники УБОП. На территории медучреждения проводится спецоперация», - сообщили в ОСО.

Читайте такжеГлаву Запорожского облсовета подозревают в силовом разгоне местного Евромайдана - прокуратураПо информации запорожцев, которые находятся в ЗОКЛ, сейчас на территории больницы находятся около 20 вооруженных мужчин в камуфляже и масках и несколько сотрудников милиции в штатском.

По неофициальным данным, цель их визита - проведение обысков и изъятия документации медучреждения в связи с наличием подозрений о финансовых нарушениях в Запорожской областной клинической больнице.