Запорожский УБОП проводит спецоперацию в областной клинической больнице
Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью Запорожского главка милиции проводят спецоперацию в Запорожской областной клинической больнице.
Информацию об этом УНИАН официально подтвердили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.
«Действительно, мужчины в масках, которые сейчас находятся на территории Запорожской областной клинической больницы, - сотрудники УБОП. На территории медучреждения проводится спецоперация», - сообщили в ОСО.
Читайте такжеГлаву Запорожского облсовета подозревают в силовом разгоне местного Евромайдана - прокуратураПо информации запорожцев, которые находятся в ЗОКЛ, сейчас на территории больницы находятся около 20 вооруженных мужчин в камуфляже и масках и несколько сотрудников милиции в штатском.
По неофициальным данным, цель их визита - проведение обысков и изъятия документации медучреждения в связи с наличием подозрений о финансовых нарушениях в Запорожской областной клинической больнице.