В Крыму нашли четыре обгоревших женских тела
Четыре обгоревших тела с признаками насильственной смерти обнаружены в частном доме в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
46-летняя хозяйка дома и ее 12-летняя дочь, а также 44-летняя женщина и ее 16-летняя дочь, которые приехали в гости, обнаружены мертвыми в селе Героическое Сакского района 27 апреля.
Читайте такжеКрым превращается в зону беззакония - МИД Украины«После локализации пожара обнаружены тела с множественными проникающими колото-резаными ранами. По результатам осмотра места происшествия следователи установили, что пожар в жилом доме произошел в результате поджога», - говорится в пресс-релизе.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний Артур Т., который с февраля жил в доме 46-летней женщины. Он объявлен в розыск.