В Крыму нашли четыре обгоревших женских тела

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

46-летняя хозяйка дома и ее 12-летняя дочь, а также 44-летняя женщина и ее 16-летняя дочь, которые приехали в гости, обнаружены мертвыми в селе Героическое Сакского района 27 апреля.

Читайте такжеКрым превращается в зону беззакония - МИД Украины«После локализации пожара обнаружены тела с множественными проникающими колото-резаными ранами. По результатам осмотра места происшествия следователи установили, что пожар в жилом доме произошел в результате поджога», - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний Артур Т., который с февраля жил в доме 46-летней женщины. Он объявлен в розыск.