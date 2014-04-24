Кабмин увеличил оклады бюджетников

Об этом говорится в постановлении правительства № 110, обнародованном на сайте правительства.

Как отмечается в тексте постановления, тарифные ставки по 1 октября 2014 года в штатном расписании должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетной сферы устанавливаются в следующих размерах:

1-го тарифного разряда - 1218 грн.;

2-го тарифного разряда - 1223 грн.;

3-го тарифного разряда - 1233 грн.;

4-го тарифного разряда - 1243 грн.;

5-го тарифного разряда - 1253 грн.;

6-го тарифного разряда - 1263 грн.

В соответствии с требованиями законодательной базы, с 1 января 2013 года по 1 октября 2014 года должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются, исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда в сумме 852 грн.