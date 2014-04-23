Яценюк отправил главу Гослекслужбы в отставку

Об этом сообщает пресс-служба организации ЮКАБ ("Пациенты Украины").

Сообщается, что во время заседания с представителями общественности экс-руководитель Гослекслужбы рассказывал о достижениях структуры, однако, забыл упомянуть о недавнем призыве Министерства здравоохранения к немедленной отставке Соловьева и его команды, а также о недавнем митинге пациентов, фармацевтов и представителей бизнеса, которые требовали люстрации именно его и его заместителей.

"Именно поэтому общественности непосредственно на встрече, пришлось напомнить обо всех "достижениях" господина Соловьева, которые привели к стремительному росту цен на препараты и исчезновению некоторых лекарств с аптечных полок. Мы были очень впечатлены мгновенной реакцией премьера, ведь сразу во время встречи, он выдвинул условие по отставке Соловьева с занимаемой должности. Это станет значительным облегчением, как для пациентов, так и для бизнеса", - отметил Дмитрий Шерембей, глава Благотворительного фонда "Пациенты Украины".

Читайте такжеМинистр финансов признал, что лекарства подорожали на 60-70%

В свою очередь, представитель ассоциации "ФАРМУКРАИНА" Денис Шевченко рассказал, что Государственная служба по лекарственным средствам только официально собирает с фармбизнеса около 100 миллионов долларов, а неофициально, то есть взятки, - около 2 миллиардов гривен в год.

"Именно из-за давления коррумпированных чиновников Гослекслужбы на отечественном рынке катастрофически не хватает недорогих и качественных лекарств, поэтому умирают наши дети и родители, онкобольным приходится искать лекарства на черном рынке - и умирать, если не найдут", - сообщил он.

Следует также отметить, что после увольнения Соловьева одним из главных условий общественности и фармацевтического бизнеса к Кабинету министров, является публичное избрание главы Гослекслужбы с открытым перечнем претендентов и возможностью общественности влиять на избрание руководителя.