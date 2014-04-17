Церемония награждения победителей PRESSзвания состоится 7 июня

На церемонии будут объявлены имена лучших деловых журналистов и редакторов Украины в 10 профильных номинациях и в имиджевой номинации «Лучший деловой редактор». Также будут оглашены компании, которые наиболее эффективно взаимодействовали со СМИ в 2013 году.

Место и время церемонии будут указаны в личных приглашениях.

Напоминаем, что голосование в Конкурсе продолжается до 30 апреля 2014 года.

Следите за новостями на сайте Конкурса и на страничке PRESSзвания в Facebook.

Справка:

«Премия деловых кругов «PRESSзвание» — международный конкурс деловых журналистов, в котором жюри — лидеры бизнеса и редакторы ведущих деловых изданий — оценивают работу журналистов и редакторов, работающих в деловых печатных, интернет-изданиях и информагентствах, а также независимых бизнес-журналистов. Интерактивное голосование происходит в реальном времени на сайте конкурса www.presszvanie.ua.

Стратегический партнер Конкурса: Смарт-холдинг.

Компании-партнеры Конкурса: СКМ, Метинвест, ОПЗ, ДТЭК, Group DF.

Юридический партнер: Asters.

Информационные партнеры: газета «Сегодня», 5 канал,информационное агентство «УНИАН», журнал MMR, журнал «Власть денег», газета «Деловая столица», телеканал «Бизнес», сайт «ТСН», ИА «Украинские новости».

Экспертный партнер: PwC в Украине.