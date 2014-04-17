ФСБ потребовала от "Вконтакте" информацию об организаторах групп Евромайдана - Дуров

Об этом Дуров написал на своей странице.

"13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ – юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей "ВКонтакте", - сообщил он.

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"Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились", - написал Дуров.

"В процессе мне пришлось пожертвовать многим, в том числе моей долей "ВКонтакте". Но я ни о чем не жалею – защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать", - добавил он.