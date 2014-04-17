ФСБ потребовала от "Вконтакте" информацию об организаторах групп Евромайдана - Дуров
Основатель российской соцсети "Вконтакте" Павел Дуров сообщил, что Федеральная служба безопасности России требовала от его компании личные данные организаторов групп Евромайдана.
Об этом Дуров написал на своей странице.
"13 декабря 2013 года ФСБ потребовала от нас выдать личные данные организаторов групп Евромайдана. Нашим ответом был и остается категорический отказ – юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей "ВКонтакте", - сообщил он.
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"Выдача личных данных украинцев российским властям была бы не только нарушением закона, но и предательством всех тех миллионов жителей Украины, которые нам доверились", - написал Дуров.
"В процессе мне пришлось пожертвовать многим, в том числе моей долей "ВКонтакте". Но я ни о чем не жалею – защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать", - добавил он.