Дети пострадавших на шахте Засядько будут учиться за счет государства

Дети погибших и пострадавших шахтеров на «Шахте имени А.Ф. Засядько» будут учиться за счет государства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

По информации пресс-службы, министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК направил персональные письма членам семей погибших и пострадавших шахтеров на предприятии «Шахта имени А.Ф. Засядько», которые в этом году будут вступать в высшие учебные заведения, с просьбой определиться относительно выбора учебного заведения, направления (специальности) и формы учебы.

Министр просил будущих студентов проинформировать его о своем выборе до 1 февраля 2008 года.

И.ВАКАРЧУК обратился с письмами к ректорам высших учебных заведений, в которых просил пересмотреть договоры на учебу с членами семей погибших шахтеров в части оплаты учебы и перевести студентов с контракта на учебу за средства государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в Донецке в результате трех взрывов на шахте имени Засядько 18 ноября, а также 1 и 2 декабря 2007 года погибли 106 человек (101 горняк и 5 спасателей).

Кроме того, 23 декабря прошлого года во время выполнения восстановительных работ в результате нарушения правил безопасности на этой шахте были травмированы три горняка, один из них - смертельно.