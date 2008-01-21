Президент направил Тиберия Дурдинца в наркокомиссию ООН

Этот пост - для заместителей главы СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил заместителя председателя Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Тиберия ДУРДИНЦА представителем Украины в Комиссии ООН по наркотическим средствам. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте главы государства. Данным распоряжением освобожден от выполнения этих обязанностей заместитель председателя СБУ Валерий ПИДБОЛЯЧНЫЙ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter