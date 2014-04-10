В Симферополе крымскотатарского парня избили за язык
Жители симферопольского микрорайона Ак-Мечеть собрались по поводу избиения 14-летнего крымскотатарского парня, которого, как утверждают его родственники, избили за то, что он разговаривал по телефону на родном языке.
Инцидент произошел еще 31 марта около пяти часов вечера, когда парень возвращался из школы. Но широкой общественности об избиении стало известно только после собрания в среду, 9 апреля. сообщает BBC Украина.
Мать мальчика Асие Муждабаева рассказала журналистам канала ATR, что ее сын находится в стрессовом состоянии. Он не хочет общаться с прессой.
По ее словам, на него напали двое неизвестных, которые сначала оскорбляли его из-за национальности.
"Они говорили, что Крым - это Россия, что Крым не для крымских татар. "Вас всех отсюда гнать надо". Когда мой сын ответил, что им нужно выбирать слова, то они ударили и повалили его", - рассказала мать.
Врачи диагностировали у парня перелом носа и сделали операцию. 7 апреля его выписали. Родители подали заявление в милицию. Жители микрорайона возмущены и требуют в милиции найти и наказать нападавших.
Спикер так называемой "крымской милиции" Ольга Кондрашова сказала, что пока ничего не знает об этом инциденте. Она пообещала предоставить точную информацию позже.