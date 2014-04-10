В Симферополе крымскотатарского парня избили за язык

Инцидент произошел еще 31 марта около пяти часов вечера, когда парень возвращался из школы. Но широкой общественности об избиении стало известно только после собрания в среду, 9 апреля. сообщает BBC Украина.

Мать мальчика Асие Муждабаева рассказала журналистам канала ATR, что ее сын находится в стрессовом состоянии. Он не хочет общаться с прессой.

По ее словам, на него напали двое неизвестных, которые сначала оскорбляли его из-за национальности.

"Они говорили, что Крым - это Россия, что Крым не для крымских татар. "Вас всех отсюда гнать надо". Когда мой сын ответил, что им нужно выбирать слова, то они ударили и повалили его", - рассказала мать.

Врачи диагностировали у парня перелом носа и сделали операцию. 7 апреля его выписали. Родители подали заявление в милицию. Жители микрорайона возмущены и требуют в милиции найти и наказать нападавших.

Спикер так называемой "крымской милиции" Ольга Кондрашова сказала, что пока ничего не знает об этом инциденте. Она пообещала предоставить точную информацию позже.