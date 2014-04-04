«Укрпочта» временно прекратила доставку почты в Крым

Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» временно прекратило прием и доставку почты на территорию Крыма из-за блокирования отделений на полуострове, сообщается на официальном сайте "Укрпочты".

«В связи с силовым захватом Автономной Республики Крым и г. Севастополь и блокировкой всех отделений почтовой связи «Укрпочта» на территории полуострова, национальный оператор вынужден временно прекратить прием и доставку почты в направлении АР Крым и г. Севастополь до урегулирования ситуации», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент Российской Федерации Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признают территориальный раздел Украины и осуждают действия Кремля.

С 31 марта и до сегодняшнего дня «Укрпочта» пересылала почтовые отправления в Крым по международным тарифам, установленным для отправки в Российскую Федерацию.

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