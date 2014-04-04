Украинцам рекомендуют воздержаться от отдыха в оккупированном Крыму

13:06, 04 апреля 2014
Общество
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Туристам из Украины предлагают посещать другие курорты страны – Причерноморье, Приазовье и Карпатский регион.

REUTERS

Государственное агентство по туризму и курортам (Гостуризмкурорт) рекомендует гражданам Украины воздержаться от отдыха в Крыму в связи с оккупацией полуострова военнослужащими Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель главы ведомства Андрей Шенин.

«Мы не можем гарантировать безопасность украинских туристов на этой территории (Крым - УНИАН). Поэтому, мы рекомендуем нашим туристам посетить другие курорты страны – Причерноморье, Приазовье и Карпатский регион», - сказал Шенин.

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По его словам, все отели и санаторно-курортные учреждения данных регионов активно готовятся к принятию украинских туристов. 

В то же время Шенин отметил, что в прошлом году в Крыму отдохнуло 5,9 млн туристов, из которых 65% - украинцы и 25% - туристы из стран СНГ.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

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Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

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