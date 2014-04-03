На Житомирщине трудоустроили четырех прокуроров из Крыма

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, на данное время в органах прокуратуры области уже исполняют свои служебные обязанности четыре работника прокуратуры АР Крым. В частности, супруги-прокуроры работают в Барановском районе, остальные – в аппарате прокуратуры области и Коростенской межрайонной прокуратуре.

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"Таким образом, крымским коллегам обеспечено гарантированное Конституцией Украины и Генеральной прокуратурой Украины право на продолжение работы в органах прокуратуры других регионов государства" - сказала Гоша.

"Работники прокуратуры Житомирской области выражают свое уважение прокурорам, которые, невзирая на сложную ситуацию в регионе, с достоинством выдержали все испытания, выпавшие на их долю, и остались верными прокурорскому делу", - добавила она.