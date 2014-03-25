Завтра в Украину придут грозы, но весеннее тепло не отступит

На западе фронт снизит дневную температуру воздуха до +7 +12 градусов. На остальной территории еще удержится сухая теплая воздушная масса с температурой воздуха в течение дня +15 +20, местами до +25 градусов, сообщает Opogode.ua.

В западной части ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5 +10 тепла, днем +7 +12 градусов.

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В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем +15 +20 градусов.

В центральных областях сухо и ясно. Температура воздуха ночью +6 + 11 днем +15 +20, местами +20 +25 градусов.

На востоке малооблачная сухая погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем +13 +18 градусов.

На юге местами кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. В Запорожской области еще будет господствовать солнечная сухая погода. Температура воздуха ночью +6 +11, днем +17 +25, на побережье морей +8 +14 градусов.

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В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +7 +9, днем +16 +18 градусов.

Ветер ожидается в Украине юго - восточный, 5-12 м/с, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с.