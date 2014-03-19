Внимание! Круглый стол «Перспективы развития мобильной коммерции в Украине» переносится на 8 апреля

Круглый стол «Перспективы развития мобильной коммерции в Украине», который должен был состояться завтра, 25 марта, в пресс-центре ИА "ЛигаБизнесИнформ" переносится на вторник 8 апреля 2014 г. Место проведения - ИА "ЛигаБизнесИнформ" (ул. Т. Шамрыло, 23). Начало в 11:00.

Детальная информация о круглом столе будет предоставлена позже.

Приносим извинения участникам круглого стола за возникшие неудобства.