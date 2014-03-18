Российские товары исчезли с полок магазинов в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске начался второй этап акции «Мы не продаем товары madе in Russia» и стартовала акция «Украинцем быть круто!» - как протест против оккупации российскими войсками украинского Крыма, сообщает Радио Свобода.

14 продуктовых магазинов, которые входят в три крупные торговые сети Ивано-Франковска - «Плюс», «Славянка» и «Тростянецкий» сняли с полок товары российского производства, заменив их украинскими аналогами. Это известные торговые марки алкоголя, чаев, бытовой химии.

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По словам предпринимателя, депутата городского совета Ростислава Кукурудз, сейчас начинают второй этап - отказ от покупки российской продукции. «То, что мы не продаем российские товары, это очень хорошо, но есть смысл отказаться их покупать, потому что покупая российское, мы поддерживаем экономику нашего агрессивного соседа», - сказал Ростислав Кукурудз.

В то же время в Ивано-Франковске горисполком и городской рекламно-информационный центр объявили о начале акции «Украинцем быть круто!» Акция предусматривает мероприятия для популяризации национальной символики, одежды, украиноязычной литературы.

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Председатель регионального совета предпринимателей области, совладелец «Пассажа Гартенбергов» Александр Долишний считает, что «должен быть какой-то механизм поощрения людей, которые хотят презентовать себя как украинцы, которые любят свою страну, которые любят наш город, все то, что связано с Украиной». Стимулом для участников этих акций станут бонусы - скидки на товары и услуги от фирм и предпринимателей, которые согласились стать партнерами проекта - их уже десять.