На Черниговщине пьяный водитель Mercedes испытал на прочность броню БТР

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 15 марта на 132-м км автодороги Киев-Сумы-Юнаковка недалеко от с. Петровское Прилукского района. Водитель автомобиля Mercedes Vito совершил столкновение с "БТР-80" (бортовой номер 303), который стоял на обочине дороги. В результате столкновения водитель автомобиля получил телесные повреждения.

В пресс-службе отдела ГАИ УМВД в области уточнили, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.

Он не выбрал безопасной скорости движения и не справился с управлением, поэтому допустил столкновение со стоявшим транспортным средством.