НАТО ждет формального обращения от Украины о присоединении к Плану действий по получению членства в организации. Об этом «Немецкой волне» сообщил спикер альянса Джеймс Аппатурай. Президент, премьер и спикер парламента Украины в письменном виде обратились к генсеку НАТО Схефферу с просьбой подтвердить присоединение Украины к Плану действий по получению членства на саммите в Бухаресте в начале апреля.

В НАТО пока воздерживаются от комментариев, потому что еще не имеют формального документа из Киева. Ожидается, что обращение украинского руководства передаст министр иностранных дел Огрызко, который в пятницу посетит штаб-квартиру альянса и встретится с генсеком Схеффером. Спикер НАТО сказал, что в Брюсселе не были удивлены решением украинского руководства, поскольку знают о евроатлантических стремлениях Украины. По его словам, «формальной дискуссии в НАТО о присоединении Украины к Плану действий по получению членства пока не было, потому что не было формального обращения». После изучения заявления от Украины обсуждение может начаться на уровне министров стран альянса уже в феврале. Джеймс Аппатурай сказал, что НАТО не ищет новых членов, но приветствует те страны, которые решили присоединиться к организации, отвечают определенным стандартам и разделяют его ценности, такие как демократия. Представитель НАТО отказался дать прогноз, сколько может длиться присоединение Украины к НАТО. «Это процесс, который базируется на результатах, а не на отрезках времени», - сказал спикер.