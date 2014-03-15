За сутки пограничники не пропустили в Украину почти 500 граждан России

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«За сутки через границу не пропустили 480 граждан РФ, из которых 3, возможно, причастны к экстремистской деятельности на территории Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничной службы, за последние дни 36 граждан России получили запрет на въезд в Украину.

В частности, вчера, 14 марта, в пункте пропуска «Червонопартизанск» в Луганской области был обнаружен радикально настроенный 26-летний россиянин, который следовал в Украину на рейсовом автобусе «Гуково-Свердловск».

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Во время пограничного контроля житель города Красный Сулин не смог объяснить цели своей поездки и выглядел очень взволнованным. Поэтому было принято решение проверить его дополнительно. «В ходе досмотра вещей молодого человека нашли военную камуфляжную одежду, флягу, военный билет, металлическую звезду, канат, бинты, маску, спальный мешок и другое обмундирование», - говорится в сообщении.

Россиянина в Украину не пропустили, кроме того, ему запретили въезд в наше государство на 1 год, сообщили в пограничной службе.